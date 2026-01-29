Periodistas, un actor y un bailarín entre rusos sancionados por UE por guerra en Ucrania

Bruselas, 29 ene (EFE).- Las nuevas sanciones de la Unión Europea (UE) adoptadas este jueves contra nacionales rusos afectan a dos mujeres y cuatro hombres que se dedican al periodismo, la actuación o el baile, que según los Veintisiete han contribuido a dar voz a la propaganda rusa en relación con la guerra en Ucrania.

Las nuevas medidas restrictivas por las «actividades desestabilizadoras de Rusia» fueron aprobadas en un Consejo de ministros europeos de Exteriores y entraron en vigor inmediatamente tras ser publicadas en el Diario Oficial de la UE.

Los ciudadanos rusos que han pasado a formar parte de la lista de sancionados incluyen a Dmitry Guberniev, presentador de televisión, periodista y asesor del director general de canal de televisión de propaganda Rossiya y del ministro de Deportes de la Federación de Rusia, y a Ekaterina Andreeva, presentadora de noticias de la televisión estatal rusa.

Además, figuran Maria Sittel, también presentadora de la televisión estatal rusa y Pavel Zarubin, propagandista ruso «con acceso exclusivo a la agenda» del presidente ruso, Vladímir Putin.

Por último, se añaden Roman Chumakov, actor y cantante ruso, y Sergey Polunin, estrella de ballet rusa nacida en Ucrania, antiguo rector de la Academia de Coreografía de Sebastopol.

Las sanciones se suman a las adoptadas ya contra otras personas implicadas en la manipulación e interferencia de información extranjera.

Las personas y entidades afectadas por las medidas restrictivas quedan sujetas a una congelación de activos, y los ciudadanos y empresas de la UE tienen prohibido poner fondos a su disposición.

Además, los individuos tienen prohibido entrar o transitar por el territorio de la Unión Europea.

Por otra parte, los ministros de Exteriores continuaron este jueves la preparación del vigésimo paquete de sanciones contra Moscú desde que inició la invasión a gran escala de Ucrania, con idea de que esté listo en febrero cuando se cumplan ya cuatro años de guerra.

El vigésimo paquete -sobre el que la Comisión Europea deberá aún presentar una propuesta- incluirá más medidas destinadas a golpear la economía rusa con disposiciones contra la llamada flota fantasma que ayuda a que Moscú esquive las restricciones a su petróleo, y contra otros actores económicos, apuntaron fuentes diplomáticas.

El debate sobre la flota fantasma no solo se centra en qué nuevos buques incluir en la lista negra, sino también en cómo abordar este fenómeno de una manera mucho más amplia.

Se está estudiando, en concreto, cómo utilizar las normas y reglamentos nacionales sobre el abordaje de barcos y los contactos con los países de la bandera de las embarcaciones. EFE

