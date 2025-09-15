Periodistas alertan de que las protestas en Nepal alimentaron la desinformación

2 minutos

Katmandú, 15 sep (EFE).- Las recientes protestas en Nepal, que tuvieron lugar la semana pasada lideradas por el movimiento juvenil ‘Generación Z’, fueron un terreno propicio para la desinformación, alertaron periodistas y verificadores de noticias que monitorean la circulación de contenidos falsos en redes sociales y medios digitales.

“La semana pasada fue un periodo fértil para la desinformación, la desinformación maliciosa, la propaganda y los discursos de odio”, señaló Ujjwal Acharya, director de NepalFactCheck.org y de la Academia de Periodismo CMR Nepal, en su cuenta oficial de X, subrayando el incremento de contenidos engañosos durante las movilizaciones.

Entre los casos destacados por la plataforma figura la afirmación de que Ravi Laxmi Chitrakar, esposa del ex primer ministro Jhala Nath Khanal, murió calcinada durante los ataques, lo cual resultó falso, ya que fuentes médicas confirmaron que se encontraba con vida y hospitalizada en estado crítico.

La difusión errónea generó indignación y elevó la tensión en zonas cercanas al incidente.

Otros ejemplos incluyen videos y fotos de ataques en otros países o de fechas anteriores, presentados como recientes en Nepal, lo que desdibujó la dimensión real del conflicto.

También circularon imágenes y vídeos de incendios y saqueos supuestamente vinculados a un plan militar o a la restauración de la monarquía, rumores sensacionalistas que provocaron miedo a un cambio de régimen, compras de pánico, evacuaciones y profundizaron la desconfianza entre civiles y fuerzas de seguridad.

Estas protestas anticorrupción en Nepal, iniciadas el pasado lunes y lideradas por el movimiento juvenil ‘Generación Z’, fueron avivadas por la entrada en vigor el 4 de septiembre de un veto a redes sociales impulsado por el Gobierno de K.P. Sharma Oli, lo que provocó la dimisión del veterano líder.

Durante el estallido social, al menos 72 personas murieron y más de doscientas resultaron heridas de gravedad, según informó el secretario jefe de Nepal, Eaknarayan Aryal, durante la ceremonia de asunción de la primera ministra interina, Sushila Karki, quien liderará el Gobierno provisional hasta las próximas elecciones legislativas. EFE

