Periodistas argentinos piden al Congreso que rechace derogación de su estatuto profesional

3 minutos

Buenos Aires, 1 feb (EFE).- Más de 3.000 periodistas argentinos publicaron este domingo una carta dirigida a los diputados y senadores para que rechacen la derogación de los estatutos del periodista profesional y del empleado administrativo de empresas periodísticas.

Esa derogación está incluida en el proyecto de ley de reforma laboral que impulsa el Gobierno de Javier Milei y que sería tratado en el Congreso en febrero.

En el documento, profesionales de distintos medios de comunicación y trayectorias laborales solicitaron a los parlamentarios que rechacen la iniciativa por considerar que su eliminación implicaría “un grave retroceso para la libertad de expresión, el derecho a la información y la calidad democrática de nuestro país”.

Según los firmantes, los estatutos vigentes garantizan condiciones laborales específicas para el ejercicio del periodismo y su eliminación, sin discusión previa, podrían tener consecuencias institucionales.

La carta fue difundida este domingo en redes sociales y publicada en algunos medios de comunicación junto a las firmas de trabajadores de prensa de todo el país.

Los periodistas también aclararon que no rechazan una eventual actualización normativa, pero cuestionaron el mecanismo elegido por el Ejecutivo.

El presidente Milei convocó a sesiones extraordinarias del Congreso, que se desarrollarán entre el 2 y el 27 de febrero, tras la renovación parlamentaria del pasado 10 de diciembre, cuando el oficialismo duplicó sus representantes.

Entre las prioridades del Gobierno de Milei está la Ley de Modernización Laboral, que propone cambios en las condiciones de contratación, reducciones en contribuciones patronales y nuevas regulaciones para la actividad sindical.

La iniciativa, muy criticada por la oposición y las principales centrales obreras, busca además establecer salarios atados a la productividad y jornadas laborales de hasta doce horas, además de una reducción de la base de cálculo de las indemnizaciones por despido, entre otras cuestiones.

El de febrero será el segundo período extraordinario de sesiones del Congreso argentino desde su renovación el pasado 10 de diciembre, cuando se fortaleció La Libertad Avanza (LLA) de Milei, al aumentar de seis a 20 sus asientos en el Senado y de 44 a 95 en la Cámara de Diputados.

Durante las sesiones extraordinarias de diciembre el Gobierno consiguió la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal, que redefine la configuración de los delitos fiscales con el objetivo de incentivar el uso de dólares atesorados por los argentinos fuera del sistema financiero. EFE

