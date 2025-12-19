Periodistas de ‘La Stampa’ y ‘La Repubblica’ alertan sobre el futuro editorial ante venta

4 minutos

Roma, 19 dic (EFE).- Los comités editoriales de los periódicos italianos ‘La Stampa’ y ‘La Repubblica’ expresaron este viernes su preocupación por la venta del grupo editorial Gedi, propietario de ambos diarios, denunciando la falta de transparencia en las negociaciones y el futuro de la línea editorial de los medios.

«Nuestras preocupaciones más graves en este momento son sobre la transparencia y las garantías para que la compraventa mantenga intactas las características de estos medios, su historia, su posicionamiento editorial, la independencia de los periodistas y el nivel ocupacional», explicó Alessandra Ziniti, miembro del comité de redacción de ‘La Repubblica’, en una rueda de prensa en la Asociación de la Prensa Extranjera en Roma.

Ziniti añadió que estas inquietudes fueron trasladadas al actual editor, aunque aseguró que, debido al trato recibido, «no podemos fiarnos».

La familia Agnelli, influyente dinastía industrial italiana, confirmó la semana pasada negociaciones para vender su grupo de comunicaciones Gedi al conglomerado griego Antenna, propiedad del armador Theodore Kyriakou, tras meses de rumores.

Además de ‘La Stampa’ y ‘La Repubblica’, el grupo GED también es propietario de la web de noticias ‘HuffPost’ y las emisoras de radio Deejay y Capital.

«Sabíamos desde hace meses que el grupo estaba en venta y que en los últimos meses el acuerdo con los griegos estaba prácticamente cerrado. Preguntamos varias veces al grupo GED y siempre nos lo desmentían», denunció Ziniti.

La periodista subrayó que las negociaciones se llevaron a cabo sin informar a los representantes del comité de redacción, algo que calificó de «verdaderamente ignorar lo mínimo de la gramática sindical».

‘La Stampa’ y una posible negociación paralela

Paolo Baroni, periodista de ‘La Stampa’ y miembro del comité de redacción, aseguró que existen negociaciones paralelas para buscar un comprador específico para el diario turinés, ya que Antenna no estaría interesado en adquirirlo.

«Hay una negociación y otra paralela en la que se está buscando a alguien que se quede con el diario», explicó Baroni, aunque añadió que no han sido informados de nada sobre ninguna de las negociaciones.

También insistió en la necesidad de que las garantías laborales y las cláusulas sociales se formalicen antes de la firma del acuerdo de compraventa.

Además, destacó que si ‘La Stampa’ sale del grupo, perdería varias funciones que en la integración del grupo le han sido asignadas, como el área digital, la elaboración de videos y la posibilidad de producir pódcasts.

Preocupación por su independencia

Ambos comités editoriales expresaron su preocupación de que, con la venta de Gedi, ponga en peligro su independencia.

«‘Repubblica’ y ‘La Stampa’ son hoy los únicos diarios de oposición al Gobierno, por lo que es evidente que expresamos nuestra preocupación de que, sea quien sea el editor que tome el relevo, puedan continuar desempeñando el papel que siempre han tenido», dijo Ziniti.

La periodista también cuestionó la incorporación de Antenna al universo editorial: «Es un sector en pérdida, un sector que requiere grandes inversiones», afirmó, añadiendo que «hay que entender quién lo hace, por qué lo hace y si lo hace con capital y competencia, y no solo con palabras».

Sobre el nuevo comprador, explicó que lo que saben es limitado, pero tiene «cierta disponibilidad financiera» y está buscando expandirse desde los Balcanes hacia Europa occidental.

Por su parte, el Gobierno italiano, a través del secretario de Estado para la Información y los Medios, Alberto Barachini, se ha reunido con los representantes de GED y los comités editoriales para tratar de esclarecer el futuro de los medios. EFE

