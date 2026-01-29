Periodistas de Túnez piden al Parlamento enmendar un duro decreto que afecta a la prensa

Túnez, 29 ene (EFE).- El Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos (SNJT, por sus siglas en francés) instó este jueves a los diputados del Parlamento a «considerar» un proyecto de enmienda del conocido como Decreto 54, que contempla penas de hasta cinco años de cárcel por la difusión de «noticias falsas, rumores o información falsa para difamar, calumniar o dañar a terceros».

El SNJT subrayó que el decreto -firmado en 2022 por el presidente tunecino, Kais Said- representa una «amenaza directa a la libertad de prensa y la independencia del trabajo periodístico», al considerar que puede ser usado de manera arbitraria contra críticos del Gobierno.

Frente al «riesgo» que la norma supone para los trabajadores de los medios de comunicación, la organización sindical destacó la necesidad de adoptar la normativa anterior a 2022, cuyas penas de cárcel se limitaban a delitos de incitación al odio o comisión de un crimen, mientras que la difamación era castigada con una multa económica.

Desde 2011 -coincidiendo con las protestas de la conocida como Primavera Árabe- hasta 2022, regía el Decreto 115 «sobre la libertad de prensa, impresión y publicación» como único marco legal para el «seguimiento de periodistas y los problemas de opinión, garantizando el respeto», cuya recuperación y aplicación reivindica el SNJT.

La organización, que abordó en un seminario los desafíos y riesgos «que amenazan el derecho a la información» bajo el Decreto 54, instó a las instituciones a defender «los principios del juicio justo y la protección profesional» para los periodistas o cualquier persona afectada por hacer uso de sus libertades.

Desde que Said se arrogara plenos poderes en 2021 y reformara el sistema político y la Constitución, antes de ser reelegido en las elecciones de 2024, organizaciones internacionales han denunciado una intensificación de la «represión» a la disidencia y mermas a la libertad de expresión. EFE

