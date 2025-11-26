Periodistas paraguayas: condena por abuso es «un poco de justicia» ante daño «irreparable»

Asunción, 26 nov (EFE).- Las periodistas paraguayas que denunciaron al comunicador Carlos Granada Fernández por los supuestos delitos de abuso, coacción y coacción sexual afirmaron este miércoles que la sentencia de diez años contra el acusado hizo «un poco de justicia», pero que el daño causado es «irreparable».

«Se hizo un poco de justicia ante lo mucho que pasamos», dijo Lorena Romero, una de las seis informadoras que en 2022 denunciaron a Granada, su exjefe, por delitos de índole sexual.

Romero, que prefirió no asistir este miércoles a la audiencia de sentencia, declaró a EFE que el caso fue mediático y polémico, pero que aún así la Justicia tardó casi cuatro años en dictar la condena.

«Hubiese deseado que sea más por todo el daño emocional, psiquiátrico que ocasionó» señaló y relató que hubo «compañeras que tuvieron que abandonar el país y empezar de cero en profesiones que no son las de ellas».

La sentencia fue impuesta por el tribunal formado por las juezas Laura Ocampo y Cándida Fleitas y el magistrado Juan Pablo Mendoza tras seis meses de proceso y de acuerdo con el requerimiento del Ministerio Público.

Romero declaró que por el caso tuvo que dejar los medios de comunicación para trabajar en otras áreas.

La informadora Liz Yampey afirmó, mediante una videollamada desde Irlanda, que la «justicia tarda, pero llega», aunque coincidió en que «el daño es irreparable».

«Lo que nosotros sufrimos es irreversible, pero finalmente llegó la justicia», agregó durante la comunicación facilitada por su familia al final de la audiencia.

«Nunca más pudimos reconstruir nuestra vida profesional en el país, tanto así que tuve que salir del país a empezar de cero», sostuvo la comunicadora.

La periodista Angie Prieto no pudo presentar su demanda por acoso por una prescripción del delito, pero fue citada como testigo para respaldar la versión de sus colegas.

«Es un fallo histórico, si bien los años que le dieron a Carlos Granada no van a reparar, la condena realmente es mensaje que capaz significa un alivio para las víctimas», aseguró Prieto a EFE.

Granada, que se encontraba en la audiencia, manifestó a los medios que es «inocente» y anunció que apelará la sentencia en instancias superiores.

Asimismo, atribuyó las denuncias en su contra al hecho de que como gerente del medio de comunicación en que trabajó tomó decisiones que supuestamente afectaron a las periodistas. EFE

ja/lar