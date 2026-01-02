Periodistas salvadoreños exigen frenar el «hostigamiento» contra colega detenido en España

San Salvador, 2 ene (EFE).- La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) exigió este viernes detener el «hostigamiento judicial» contra el periodista Diego Rosales y su familia, quien fue detenido en Sevilla cuando solicitaba asilo político en España, debido a la activación de una alerta de búsqueda y captura de Interpol.

«La Asociación de Periodistas de El Salvador ha seguido de cerca el caso del periodista salvadoreño Diego Andrés Rosa Rosales, quien ha sido sometido a acoso policial, amenazas y un proceso judicial infundado por ‘agrupaciones ilícitas’ y ‘hurto informático’ bajo el régimen de excepción vigente desde marzo de 2022», indicó la APES en un comunicado.

La APES agregó que Rosales «se encontraba tramitando su solicitud de asilo y fue detenido por una alerta de Interpol solicitada por autoridades salvadoreñas».

«Exigimos el cese inmediato del acoso, vigilancia y procesos judiciales infundados contra Diego Andrés Rosa Rosales y su familia», subrayó la APES.

Destacó que el joven periodista tiene una «conocida trayectoria cuyas fotografías se han publicado en medios internacionales como The Guardian, El País, Reuters y otros medios salvadoreños como El Faro y La Prensa Gráfica».

De acuerdo con la APES, el 2025 dejó «medio centenar de periodistas en exilio», por lo que demandó «la revisión del régimen de excepción que facilita capturas arbitrarias y viola garantías procesales en general, y que en particular, es también una herramienta para acosar y amedrentar a periodistas y defensores de derechos humanos».

«Urgimos a la comunidad internacional a estar al tanto de los graves retrocesos en cuanto a libertad de expresión», concluyó.

Fuentes jurídicas han indicado a EFE que no constaba en la petición internacional de detención que Rosales fuera periodista.

El juzgado de guardia puede decretar la puesta en libertad de Rosales, aunque es previsible que dé traslado de la solicitud de asilo político y de la notificación roja de Interpol a la Audiencia Nacional para que dirima.

El presidente de la sección española de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Alfonso Bauluz, ha pedido, en declaraciones a EFE, «la inmediata puesta en libertad» de Diego Rosales porque «la cooperación policial no puede ser usada por dictadores y autoritarios para perseguir reporteros fuera de sus fronteras».

«(Nayib) Bukele, que arrienda sus servicios como carcelero, quiere intimidar y amordazar a la prensa, el único contrapoder que queda en El Salvador», ha añadido Bauluz. EFE

hs/mt/jrh