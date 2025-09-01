The Swiss voice in the world since 1935

Periodistas tunecinos se suman a la campaña contra el asesinato de profesionales en Gaza

Árgel, 1 sep (EFE).- El sindicato nacional de periodistas tunecinos (SNJT, por sus siglas en francés) pidió a los medios locales unirse este lunes a la iniciativa global de Reporteros sin Fronteras (RSF) para denunciar «la masacre deliberada de periodistas en Gaza».

El SNJT mostró su apoyo a la campaña y animó a los medios tunecinos a «destacar la difícil situación de los periodistas palestinos y brindar cobertura continua de las violaciones en Gaza y los territorios ocupados».

Más de 200 medios de comunicación de 50 países se sumarán este lunes a la movilización global, impulsada por RSF que exige además el acceso sin restricciones de la prensa extranjera a la Franja palestina.

Los profesionales tunecinos consideran que el asesinato de periodistas constituye no solo una agresión al pueblo palestino sino un «ataque sistemático a la libertad de prensa y al derecho de acceso a la información».

«Atacar y asesinar a periodistas mientras realizan su trabajo con insignias y equipos de prensa visibles es un crimen de guerra documentado por el derecho internacional humanitario», declaró.

El Comité Intercentros de EFE ha emitido un comunicado de apoyo a la iniciativa global y a la concentración. También los consejos informativos de TVE y RNE se han sumado a esta acción, promovida por RSF y el movimiento ciudadano mundial Avaaz.

Al menos 250 periodistas han sido asesinados por el ejército israelí en este enclave desde el inicio de la ofensiva, más que en cualquier otra guerra de la historia moderna. EFE

