Periodistas venezolanos en España exigen que se mantengan las sanciones de Delcy Rodríguez

2 minutos

Madrid, 24 feb (EFE).- La asociación de periodistas venezolanos en España Venezuelan Press exige que la Unión Europea (UE) mantenga las sanciones impuestas en su momento a la presidenta encargada de su país, Delcy Rodríguez, y a otros responsables vinculados al «régimen chavista» hasta que «rindan cuentas de sus acciones».

Rechaza así la propuesta española de que la UE suprima las sanciones de Rodríguez, pues esta organización profesional considera en un comunicado que la mandataria es figura «clave» del chavismo, «responsable de graves violaciones» de los derechos humanos, «represión» de la oposición democrática y «socavamiento sistemático» del Estado de derecho.

El viernes pasado, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, anunció que el Gobierno solicitaría formalmente a la UE que retire las sanciones a Rodríguez, tras aprobarse un día antes una ley de amnistía por el parlamento venezolano.

«Amnistía no es impunidad -aduce Venezuelan Press-. La reciente ley de amnistía en Venezuela no exime su responsabilidad personal por estos delitos ni garantiza un cambio estructural que justifique premiar a quien ha liderado la persecución contra disidentes, periodistas y ciudadanos libres».

Así que retirar las sanciones ahora «equivaldría a legitimar la impunidad y debilitar la presión internacional por una transición democrática genuina» en Venezuela, según inciden estos periodistas.

«Exigimos a la UE y a España -reclaman- mantener las medidas restrictivas. La prohibición de entrada (en sus territorios) y la congelación de activos a Delcy Rodríguez y al resto de las 68 personas vinculadas al régimen de Venezuela sancionadas por la Unión Europea deben permanecer vigentes hasta que rindan cuentas por sus acciones».

Venezuelan Press insta por último a que la ley de amnistía garantice «la reconciliación responsable con verdad, justicia, no repetición y rendición de cuentas».

«Hoy, de nuevo, la sociedad, los periodistas y los decisores políticos españoles -apostilla- tienen una oportunidad histórica de posicionar a España como puente entre Europa e Hispanoamérica, recordando que detrás de cada sanción hay familias destrozadas que claman justicia». EFE

