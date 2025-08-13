The Swiss voice in the world since 1935

Periodistas y activistas mexicanos condenan el asesinato de seis periodistas en Gaza

Ciudad de México, 12 ago (EFE).- Unas 300 personas, entre periodistas, activistas y ciudadanos, se manifestaron este martes en Ciudad de México por el asesinato de seis periodistas en la Franja de Gaza, ocurrido el domingo, al tiempo que exigieron justicia por los crímenes y los ataques contra periodistas que cubren el conflicto.

«¡Los periodistas en Gaza, no son un amenaza, los niños en Gaza, no son un amenaza!», gritaron los manifestantes, quienes se reunieron en el Ángel de la Independencia, en la céntrica avenida Reforma, para realizar una vigilia por los periodistas asesinados en la que decenas de asistentes portaron veladoras y flores.

«¡A romper, a romper, relación con Israel!», fue otra de las consignas que los periodistas mexicanos gritaron en solidaridad con los caídos de la cadenas Al Jazeera.

El Ejército israelí admitió que mató a los periodistas en un bombardeo de precisión el domingo y acusó a uno de ellos, el reportero de Al Jazeera Anas Al Sharif, de estar vinculado a Hamás, presentando como pruebas dos documentos cuyo origen no detalló y que no pueden ser verificados.

Los periodistas fueron víctimas de un ataque aéreo el domingo en la noche cuando se encontraban en una tienda de campaña junto al Hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza.

El pasado 24 de julio, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) mostró su preocupación por la seguridad de Al Sharif y denunció que estaba «siendo blanco de una campaña de desprestigio militar israelí» que consideraba «es un paso previo a su asesinato». EFE

