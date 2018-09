La emisión de los permisos es competencia de los cantones. Para obtener más información sobre este procedimiento (dónde presentar las solicitudes, formularios requeridos, etc.) contacte a la instancia cantonalEnlace externo correspondiente.

Permisos y visados 27 de septiembre de 2018 - 15:24 Las personas que deseen estudiar en Suiza deben solicitar los permisos correspondientes para permanecer en el país. He aquí algunas indicaciones sobre cómo debe proceder. La emisión de visados para estudiantes es muy similar a los permisos para trabajadores extranjeros. Los estudiantes de los países miembros de la Unión Europea (UE) y de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) tienen más facilidades que las personas de países terceros. Ciudadanos de la UE/EFTA Los ciudadanos de la Unión Europea (UE) y de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) deben presentarse ante las autoridades de la localidad donde piensan vivir y solicitar el permiso de residencia. Los solicitantes deben demostrar, en el plazo de 15 días desde su llegada a Suiza, que disponen de un seguro médico y de recursos suficientes para cubrir sus costes de vida. Tienen que probar asimismo que vienen a estudiar a tiempo completo y que están matriculados en una universidad o una institución reconocida. El permiso de residencia emitido tendrá la misma duración que el programa de estudios, siempre y cuando sea inferior a un año. En el caso de estudios que duran más tiempo, el permiso -válido por un año- deberá ser renovado anualmente hasta la finalización de los estudios. Los estudiantes pueden trabajar un máximo de 15 horas semanales. De lo contrario, serán considerados empleados y, por consiguiente, necesitarán un permiso de trabajo. El estudiante puede vivir en Suiza con su cónyuge e hijos. Los miembros de su familia tienen derecho a trabajar. Aun así, el estudiante debe demostrar que dispone de recursos suficientes para mantener a los miembros de su familia, así como de un alojamiento apropiado Ciudadanos de países terceros Los estudiantes de países no pertenecientes a la UE/EFTA tienen que solicitar un visado en las embajadas o en los consulados de Suiza en su país de origen. En la página del Ministerio de Asuntos Exteriores puede ver la lista de representaciones suizas en el mundo. La solicitud de visado debe incluir una atestación de la escuela o la institución en la que la persona desee ingresar; un documento que certifique el pago de las mensualidades y demuestre que el estudiante está en condiciones de costear los gastos de manutención durante su estancia en Suiza; un compromiso escrito de que saldrá del país una vez concluidos los estudios, así como un currículum vitae. Las autoridades suizas pueden realizar un examen de idioma para asegurarse de que el estudiante dispone de los conocimientos necesarios para seguir los cursos. La emisión de los permisos es competencia de los cantones. Para obtener más información sobre este procedimiento (dónde presentar las solicitudes, formularios requeridos, etc.) contacte a la instancia cantonal correspondiente. Para más información sobre visados y demás requisitos para estudiar en Suiza consulte este enlace.