Personas vulnerables de Argentina, Ecuador, Brasil y Honduras protagonizan ‘Imparables’

2 minutos

Madrid, 10 dic (EFE).- Una mujer hondureña que ha salido del analfabetismo, un expandillero argentino que ha dejado la droga y una adolescente chilena que sueña con ser violinista son algunos de los protagonistas de ‘Imparables’, el documental producido por la Organización de Estados Iberoaméricanos (OEI) que se estrenó este miércoles en Madrid.

El Palacio de la Prensa de la capital española acogió la primera proyección del filme que a partir de hoy se puede ver en varias plataformas audiovisuales.

«El consumo me arruinó la vida. Perdí a mi hija y la quiero recuperar», confiesa en el documental Matías, que vive en el barrio Padre Carlos Mugica de Buenos Aires y ha pedido ayuda para estudiar enfermería y encontrar un trabajo. Un objetivo que está camino de lograr gracias al apoyo de una de las asociaciones que recibe ayuda de la OEI en Argentina.

«Ante mi vida era violencia -comenta Jorge en las instalaciones de esta misma asociación-. Ahora estoy leyendo mucho para enriquecer mi cerebro y poder curar, sanar y restaurar el mal que hice».

La reinserción de personas atrapadas en la violencia de las drogas y el narcotráfico es uno de los objetivos de la OEI, un organismo intergubernamental de cooperación que lucha contra la desigualdad con las herramientas de la educación, la cultura y la ciencia.

La película, dirigido por Lourdes Martínez, recoge varios testimonios emotivos, como el de la adolescente Isabela López, que atraviesa Quito de punta a punta cada día para estudiar violín en una escuela situada a tres horas de su casa en transporte público porque su sueño es «ser una gran violinista».

Dexadilia Rodríguez, que ha empezado a estudiar siendo adulta porque de niña no pudo, es uno de los ejemplos que muestra el documental de como la OEI lucha contra el analfabetismo.

Con más de 600 proyectos y 300 convenios de cooperación activos por año en promedio, la OEI es una de las mayores redes de cooperación de Iberoamérica.

Entre sus resultados, la organización ha contribuido a la drástica reducción del analfabetismo en la región, con una media de 11 millones de beneficiarios directos en los últimos cinco años. EFE

rod/ajs