González firmó bajo presión; tensiones España-Venezuela mientras UE respalda a la oposición

Partidarios de Edmundo González se reúnen frente a la Base Aérea de Torrejón, en Madrid, España, el domingo 8 de septiembre de 2024. El excandidato presidencial de la oposición venezolana, Edmundo González, ha huido al exilio tras recibir asilo en España, lo que representa un duro golpe para los millones de personas que depositaron sus esperanzas en su incipiente campaña para poner fin a dos décadas de gobierno de partido único.

