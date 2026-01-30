Peruano excarcelado en Venezuela: «Nos secuestraron para extorsionar a diferentes países»

4 minutos

Lima, 30 ene (EFE).- El peruano Marco Antonio Madrid, uno de los presos liberados tras la captura del presidente Nicolás Maduro en una operación militar de Estados Unidos, rechaza que su caso y el de los demás extranjeros sean presentados como presos políticos, al afirmar que se trató de un secuestro del chavismo para defenderse de las presiones internacionales.

«Esa organización que rige el país nos secuestró para extorsionar a diferentes países. Llamemos a las cosas por su nombre. No hubo ninguna negociación, hubo una extorsión», afirma Madrid en una entrevista con EFE tras haber sido excarcelado el 13 de enero y haber regresado a Perú mediante gestiones del Gobierno peruano y la colaboración de Brasil y Colombia.

Desde Perú no olvida al resto de encarcelados con los que coincidió en El Rodeo I, donde Madrid estuvo recluido más de un año desde diciembre de 2024 hasta enero de 2026 bajo acusaciones de un supuesto complot.

Allí conoció a sus compatriotas Renzo Huamanchumo, liberado en julio pasado; Ricardo Meléndez y Arturo Paredes, estos dos últimos liberados esta semana según el Gobierno de Perú; pero también al gendarme argentino Agustín Gallo y el exmilitar mexicano-estadounidense Joseph Castañeda, que continúan en prisión.

También menciona a otros reclusos pendientes de liberar como Marianela Chung, la esposa de Paredes encarcelada en La Crisálida; y sus amigos colombianos Arley Espitia, Alejandro Tique, Luis Eduardo Quinchia, Moisés Uribe, Danner Barajas y Ender Gómez.

«Al principio llegas a la cárcel y piensas que estás en un lugar de criminales. Luego escuchas la historia de cada uno y ves que esto es sistemático. Nos están secuestrando a todos», apunta Madrid.

La mayoría fue capturado tras los comicios de julio de 2024, en los que Maduro fue proclamado ganador por un ente electoral controlado por rectores afines al chavismo y pese a las presiones de la comunidad internacional para difundir las actas y el reconocimiento de diversos países al opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo.

Ajenos a la política

«Ninguno de nosotros somos activistas políticos ni hemos hecho vida política en Venezuela. Somos trabajadores, empresarios, turistas… que nos utilizaron para chantajear y extorsionar de manera política y por la fuerza a distintos gobiernos», apunta.

Él se había instalado junto a su esposa y su hijo en Valencia a inicios de 2024 con la idea de desarrollar un centro de llamadas, pero pocos días antes de la Navidad cayó en manos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), quienes lo citaron para reconocer al español Ernesto Gorbe, que había sido también detenido días antes.

«Fuimos secuestrados más de 35 nacionalidades en 2024. Hubo familias en diferentes campos de concentración que fueron humilladas, abusadas y vejadas. Hijos y madres que fallecieron en el intento de liberar ya sea extranjeros o venezolanos», advierte Madrid.

«¿Quieren intentar pasar muy desapercibido todo lo que nos ha ocurrido como una liberación política? Somos secuestrados que hemos sobrevivido a una organización criminal. Han decidido liberarnos no gracias a la diplomacia ni a una negociación, sino gracias a que fueron amenazados y a una intervención militar (de EE.UU.)», incide.

Libertad «incompleta»

El peruano señala que en Venezuela se ha llegado a un «punto increíble de ni siquiera pensar simplemente, porque es un riesgo el simple hecho de hacer un comentario sin el permiso ni la bendición de esta gente que está rigiendo un país y que son una organización criminal».

Pese a llevar ya más de dos semanas fuera de la cárcel, Madrid comenta que «la sensación de libertad no es completa muchas veces», primero porque «en diferentes lugares de Venezuela se vive una sensación de un encierro mental, de estar constantemente perseguido y de absoluta vigilancia y control».

Ya una vez en Perú tiene «una sensación de alivio pero encerrado todavía de manera mental, con los compañeros que todavía están allí, en la misma situación». EFE

fgg/jrh

(foto) (video)