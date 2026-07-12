Peruanos esperan un primer ministro que no sea fujimorista, según encuesta

Compartir

3 minutos

Lima, 12 jul (EFE).- La mayoría de peruanos (61 %) prefieren que el próximo presidente del Consejo de Ministros, de la mandataria electa Keiko Fujimori, sea una figura proveniente de otras fuerzas políticas, así como un 39 % desea que el gabinete ministerial tenga representantes de distintas fuerzas políticas, de acuerdo a un sondeo de la empresa Datum publicado este domingo en Lima.

La derechista Keiko Fujimori se encuentra a 16 días de asumir la presidencia de Perú para el periodo 2026-2031, después de ganar la segunda vuelta por estrecho margen al izquierdista Roberto Sánchez, y las expectativas se centran en la composición de su primer gabinete ministerial y las primeras medidas de gobierno que anunciará.

La encuesta de Datum, publicada por el diario El Comercio, reveló que sólo el 25 % espera que el primer ministro sea una persona cercana al fujimorismo, mientras que el 9 % es indiferente y el 5 % desconoce el tema.

Con respecto al primer gabinete ministerial, un 34 % prefiere personas independientes sin afiliación partidaria, y un 19 % elige a personas cercanas al partido Fuerza Popular fundado por Fujimori.

Asimismo, un 42 % cree que el gobierno de la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) será mejor, en comparación con el termina, que empezó en 2021 con el hoy encarcelado expresidente Pedro Castillo, lo sucedió su vicepresidenta Dina Boluarte en 2022, luego asumió el congresista José Jerí en 2025 y este año concluyó el periodo el también parlamentario José María Balcázar.

Un 25 % considera que será igual, un 20 % estima que será peor y un 13 % no lo sabe.

Respecto a la promesa de Fujimori de asumir un gobierno similar al de su padre, un 20 % dijo estar muy de acuerdo, un 29 % algo de acuerdo, mientras que 27 % dijo estar muy en desacuerdo y 20 % algo en desacuerdo.

El fallecido padre de la mandataria electa concluyó su gobierno en medio de un gran escándalo de corrupción y fue condenado a 25 años de prisión por las matanzas cometidas por el grupo militar encubierto Colina.

Sobre las prioridades del nuevo gobierno, el 73 % dijo que debe ser el combatir la inseguridad ciudadana, ante la ola de ataques de bandas criminales dedicadas a la extorsión y el sicariato, seguido por generar empleo y reactivar la economía (26 %).

Igualmente, mejorar los servicios de salud (24 %) y de educación (20 %).

Un 52 % confía en que la situación del país mejorará, algo o mucho, en los próximos cinco años, en tanto que 17 % piensa que va a empeorar, algo o mucho, en el mismo periodo.

La encuesta de Datum se realizó a una muestra de 1.200 personas a nivel nacional, entre el 3 y 6 de julio, con un margen de error de 2,8 % y un nivel de confianza de 95 %.EFE

mmr/nvm