Pescadores panameños agradecen protección de la Virgen del Carmen con paseo por la bahía

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Ciudad de Panamá, 16 jul (EFE).- Con un paseo por la bahía de Ciudad de Panamá y flores azuladas, los pescadores panameños agradecen este jueves a la Virgen del Carmen en su día, por cuidarlos cuando salen a buscarse la vida a «la mar» y ante los retos modernos que enfrentan.

«Por Coronado (zona ubicada en el Pacífico) me agarró un tornado. Gracias a la Virgen que me ayudó bastante cuando pasó porque estaba con dos niñas. Se lo pedí y me lo concedió. Así que salí bien, pero el mar se puso bastante bravo», relata a EFE el pescador sexagenario, Óscar Aguilar, desde el principal mercado marítimo de Ciudad de Panamá.

Justamente desde ese mercado pesquero aledaño al colonial Casco Antiguo de Ciudad de Panamá, los marineros panameños cargaron a la Virgen del Carmen en pequeños barcos sobre un trono decorado con flores blancas y azules.

«Los pescadores desde que salimos a la mar nos encomendamos a Dios y a la patrona para que nos lleve con salud, nos regrese con bien y nos ayude para conseguir el sustento de nuestros hogares», comenta a EFE el presidente de Federación Nacional de Organizaciones de la Pesca Artesanal de Panamá, Jesús Morales.

Según relatan varios de ellos a EFE, la patrona de los marineros los ha protegidos ante los peligros propios del mar, el principal sustento económico de sus hogares. Sin embargo, las amenazas han cambiado en las últimas décadas, evolucionando de naturales a adversidades climáticas, logísticas y financieras.

«La pesca se ha visto mermada en estos tiempos por cuestiones del mal tiempo, las falencias en alta mar, los altos costos de los insumos como el combustible, las redes, las liras, etc», lamenta a EFE Morales.

Panamá, flanqueada por el mar Caribe y el océano Pacífico, sufre de lleno los embates de la crisis climática, con fenómenos como El Niño – que eleva la temperatura del océano-, el impacto de la pesca ilegal y la inflación global en los carburantes.

Para contrarrestar esto, el Estado panameño mantiene bajo protección más del 54 % de sus aguas territoriales, promueve la conservación de manglares y humedales -ecosistemas clave pero degradados-, y respalda acuerdos internacionales contra los subsidios pesqueros perjudiciales.

Pese a ello, el sector pesquero sigue siendo uno de los principales medios de vida en el país, pues la pesca artesanal predominó en 2025 al registrar 3.709 buques activos (de 6.387 registrados) y sumó un desembarque de 5.770 toneladas, liderado ampliamente por la captura de peces (5.732 toneladas).

La provincia de Panamá lidera esta flota con 1.488 embarcaciones artesanales registradas. De hecho, el sector venía mostrando un crecimiento sostenido, ya que en 2024 la pesca artesanal de pequeña y mediana escala había alcanzado las 4.804 toneladas (un alza del 5,21 % respecto a 2023).

Aun con las cifras macroeconómicas a favor, en el muelle la realidad se siente distinta: «Ahora mismo la pesca está bastante dura (…), poca pesca de pescado, el camarón sale de vez en cuando (…) La gasolina es cara», agrega con disgusto Aguilar, el veterano pescador previo a sacar a su patrona al mar. EFE

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