Pescadores y militares se movilizan a zona norte de Venezuela en defensa de la «soberanía»

2 minutos

Caracas, 1 sep (EFE).- Más un millar pescadores, militares y funcionarios civiles se desplazaron este lunes hasta el Cabo San Román, el punto más septentrional de Venezuela, para una concentración en defensa de la «soberanía», que consideran amenazada por las maniobras antidrogas de EE.UU. en el mar Caribe, informó el ministro de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo.

«Venezuela denuncia la escalada injerencista imperialista que se quiere aplicar contra todo el pueblo venezolano», expresó Loyo durante un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), al dar cuenta de la movilización.

El ministro resaltó que el Cabo San Román está a unos 42 kilómetros de la isla de Aruba, frente al mar Caribe, en cuyas aguas EE.UU. ha anunciado el despliegue de buques y tropas como parte de una operación antidrogas que la Administración del presidente Nicolás Maduro tacha de «acciones hostiles» contra su territorio.

Por su parte, José Lugo, quien se identificó como portavoz del gremio de pescadores, se dijo dispuesto a defender a su país, y subrayó que los venezolanos son «soberanos, libres, independientes».

«Defenderemos nuestra patria, nuestros recursos renovables, todos los recursos que quieren los Estados Unidos», sostuvo.

Los asistentes, según imágenes transmitidas por VTV, se concentraron en una playa sosteniendo banderas venezolanas y pancartas, en una de las cuales se leía, en inglés, «Trump saca tu sed de sangre de Venezuela», en alusión al gobernante estadounidense Donald Trump.

Maduro ha convocado a un proceso de alistamiento voluntario en la Milicia Nacional Bolivariana (MNB), en respuesta a lo que considera como «agresiones» estadounidenses.EFE

dga/lb/gad