Pese a dura derrota en las urnas, Milei promete defender su proyecto «con uñas y dientes»

Buenos Aires, 9 sep (EFE).- Tras una nueva reunión con su núcleo duro, la tercera desde la aplastante derrota del último domingo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, el presidente argentino, Javier Milei, defendió este martes el rumbo de su Gobierno y dijo que lo defenderá «con uñas y dientes».

«Nos metimos en esto para cambiar de raíz este país. Es lo que estamos haciendo y lo que vamos a seguir haciendo aunque los medios, los políticos, los empresarios, y todos los que quieren detener el cambio nos ataquen», afirmó una publicación del partido oficalista La Libertad Avanza (LLA) en X compartida luego por Milei.

Junto al comunicado, se publicó una foto en la que Milei figura con Karina Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia; Guillermo Francos, jefe de Gabinete; Patricia Bullrich, ministra de Seguridad; Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación; Manuel Adorni, vocero presidencial; y Santiago Caputo, principal asesor del Poder Ejecutivo.

Según la publicación, que Milei compartió junto a la leyenda «La Libertad Avanza o Argentina retrocede», se trató de la primera reunión de una «mesa política nacional» integrada por los mismos miembros de la conducción estratégica del Gobierno en los últimos meses, pero que, tras la derrota electoral y las críticas subsiguientes al interior del oficialismo, muestran desde este lunes mayor actividad.

«Vamos a trabajar para defender el rumbo que venimos construyendo porque es el único que nos puede conducir a la prosperidad», afirma el comunicado, y promete «poner el cuerpo en defensa de este proyecto y defenderlo con uñas y dientes».

En una marcada crítica a la oposición y los grupos económicos, el mensaje de LLA agrega: «Todas las demás recetas ya fracasaron. Sabemos que es difícil pero este es el único camino posible para salir del pozo en el que nos dejaron».

A pesar de que Milei afirmó el domingo, tras conocerse la fuerte derrota electoral, la necesidad de corregir errores, todo parece indicar que mantendrá el Gabinete sin cambios y reconstruirá desde este núcleo duro la estrategia política para las legislativas nacionales del 26 de octubre.

Milei anticipó el lunes, tras mantener dos reuniones con su equipo para empezar a analizar las consecuencias del desastre electoral, que se ampliará la mesa política de la provincia de Buenos Aires para analizar y tomar medidas tras lo ocurrido en los comicios de este bastión peronista, que concentra además a casi el 40 % de la población del país.

Con un total del 60,98 % de participación ciudadana, Fuerza Patria (peronismo), se impuso el domingo por más de trece puntos a LLA, que se presentó en alianza con la formación conservadora Propuesta Republicana (PRO), comandada por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019). EFE

