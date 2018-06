Cuando llegan las vacaciones de verano, los descendientes de Guillermo Tell no escatiman en gastos. De acuerdo con el citado estudio, los suizos disponen de un presupuesto de 3 235 francos en promedio, un 9% más que el año pasado y un 38% que la media europea.

En comparación internacional, Suiza no está tan mal, como demuestra un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ( OCDEEnlace externo ). El mínimo legal establecido se sitúa en la media de la OCDE. Ahora bien, las diferencias son considerables de un país a otro. Mientras en Estados Unidos no existe el derecho a un mínimo de vacaciones, en otros países los trabajadores disfrutan de más días de vacaciones que los suizos: Gran Bretaña (28 días) y Francia (25).

Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Los suizos tienen cada vez más vacaciones Reto Gysi von Wartburg 29 de junio de 2018 - 14:00 En el plazo de veinte años, los trabajadores en Suiza han conseguido media semana más de vacaciones. Y la tendencia se mantiene, a pesar de que en 2012 los suizos rechazaron en votación popular aumentar de cuatro a seis semanas el mínimo legal establecido. El 11 de marzo de 2012 dos tercios de los votantes rechazaron la iniciativa popular que reivindicaba ‘6 semanas de vacaciones para todos’. La preocupación general por las consecuencias económicas de tal medida determinó el resultado en las urnas. Las asociaciones empresariales temían pérdidas de empleos y daños económicos valorados en mil millones de francos. En Suiza, la ley establece un mínimo de cuatro semanas (20 días) de vacaciones al año; cinco semanas en el caso de los trabajadores menores de 20 años. Pero cada contrato o convenio colectivo puede contemplar más semanas de descanso. Generalmente, una vez cumplidos los 50 años, los empleados suelen tener derecho a más semanas de vacaciones. Los profes son los que más tienen Según las cifras más recientes de la Oficina Federal de Estadística, los trabajadores suizos gozan en promedio de 5,1 semanas de vacaciones – media semana más que hace dos décadas. Por sector, los empleados en el área de la enseñanza son los que más vacaciones tienen: 6,3 semanas. Y también los trabajadores de los sectores de las finanzas, la salud, los servicios sociales y la administración pública gozan de más días de descanso que la mayoría de la población del país. Por el contrario, las personas que laboran en la agricultura o silvicultura son las que menos vacaciones tienen: 4,6 semanas. En comparación internacional, Suiza no está tan mal, como demuestra un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El mínimo legal establecido se sitúa en la media de la OCDE. Ahora bien, las diferencias son considerables de un país a otro. Mientras en Estados Unidos no existe el derecho a un mínimo de vacaciones, en otros países los trabajadores disfrutan de más días de vacaciones que los suizos: Gran Bretaña (28 días) y Francia (25). Destinos favoritos ¿Qué hacen los suizos durante sus vacaciones? Según el ‘Barómetro de vacaciones 2018’ del centro de estudio de mercado Ipsos y del grupo Europ Assistance, solo uno de cada cinco trabajadores se queda en Suiza. Y uno de cada cuatro viaja a Italia. Otros destinos de vacaciones predilectos son España y Francia. Cuando llegan las vacaciones de verano, los descendientes de Guillermo Tell no escatiman en gastos. De acuerdo con el citado estudio, los suizos disponen de un presupuesto de 3 235 francos en promedio, un 9% más que el año pasado y un 38% que la media europea.