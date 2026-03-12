Pese a rechazo de reforma electoral se debe insistir en regular IA en elecciones: experto

3 minutos

Ciudad de México, 12 mar (EFE).- A pesar del rechazo de la Cámara de Diputados a la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, México enfrenta el desafío de regular el uso de Inteligencia Artificial (IA) en procesos electorales y la difusión de información pública, indicó este jueves un académico de la Universidad Iberoamericana (Ibero).

El país necesita fortalecer su marco regulatorio para evitar que estas tecnologías sean utilizadas para manipular la opinión pública o difundir desinformación, señaló el coordinador de la nueva Ingeniería en Inteligencia Artificial de la institución privada, Alexandro López González.

«Hay muchísimos registros alrededor del mundo de cómo se ha utilizado la inteligencia artificial de mala manera durante procesos electorales. Blindar al país frente a estas tecnologías puede ser algo crítico para la democracia”, señaló el experto en un comunicado emitido este jueves.

La reforma, rechazada el miércoles, incluía cambios al sistema electoral, como ajustes a la representación proporcional, recortes al financiamiento público de los partidos y una reducción en el número de senadores, además de medidas para ampliar mecanismos de participación ciudadana.

Y señalaba que «todo contenido relacionado a los procesos electorales que sea modificado o alterado mediante el uso de inteligencia artificial o cualquier otra tecnología», deberá estar etiquetado por su emisor para su identificación en los términos que establezca la ley.

También apuntaba que los concesionarios de radio o televisión, así como las plataformas de servicios digitales, «serán responsables de identificar, evitar la difusión y advertir sobre contenido no etiquetado. La ley establecerá las responsabilidades, medidas y sanciones aplicables».

Este escenario, dijo el experto, podría abrir la puerta a discusiones más específicas sobre el uso de Inteligencia Artificial en campañas políticas y redes sociales y reconoció que el tema genera preocupaciones legítimas sobre censura.

Sin embargo, consideró que una regulación bien diseñada podría proteger a la ciudadanía frente a campañas de manipulación digital.

Ante ello, el académico planteó que la regulación podría abordarse mediante una legislación específica o mediante reformas complementarias a la legislación electoral, enfocadas en el uso de ‘bots’, ‘deepfakes’ y contenidos generados con IA.

El experto recordó que durante los últimos años se han documentado distintos casos en varios países en los que herramientas de IA han sido utilizadas para influir en la conversación pública, entre ellos destacan ‘deepfakes’, campañas automatizadas de ‘bots’ o audios falsos que simulan la voz de líderes políticos.

López González puso como ejemplo Estados Unidos donde durante la última elección presidencial circularon llamadas telefónicas con voces generadas con IA que imitaban a candidatos políticos para desalentar el voto.

En México también han surgido casos recientes de desinformación generada con IA como imágenes falsas difundidas en redes sociales que mostraban escenarios de violencia o crisis inexistentes como el reciente caso de la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el pasado 22 de febrero.

Además de la regulación, López González advirtió que el país enfrenta otro desafío importante: educar a la población para reconocer contenidos generados con Inteligencia Artificial. EFE

jmrg/jsm/gad