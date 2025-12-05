Pese a su condena en Irán, Jafar Panahi afirma que volverá a su país

2 minutos

Marrakech (Marruecos), 5 dic (EFE).- El director de cine iraní Jafar Panahi ha asegurado que, pese a la condena en ausencia a un año de prisión dictada en su país, no tiene intención de abandonar Irán, al que regresará, y ha afirmado: «solo tengo un pasaporte, el de mi país, y deseo conservarlo».

En un encuentro con el público en la ciudad marroquí de Marrakech, en el marco del Festival Internacional de Cine, el cineasta iraní manifestó su voluntad de retornar a Irán donde «puede respirar» y «encontrar la razón de vivir».

«Aunque tuve la oportunidad, incluso en los años más difíciles, nunca consideré dejar mi país y refugiarme en otro lugar. Tu país es el mejor lugar para vivir, sin importar los problemas y dificultades que tengas en la vida», subrayó.

El director de cine – cuya película ‘Un simple accident’ fue proyectada ayer jueves en el festival de cine de Marrakech- señaló que los problemas que enfrenta Irán «son temporales como las que puede enfrentar cualquier sociedad a lo largo de los años».

Panahi, con numerosos premios internacionales y último ganador de la Palma de Oro de Cannes, fue condenado en ausencia a un año de prisión, a dos años de prohibición de salir del país y a afiliarse a grupos políticos o sociales por «propaganda contra el sistema», según anunció el lunes uno de sus abogados.

Director, guionista y activista por los derechos humanos, Panahi pudo salir de Irán el pasado mayo tras quince años de prohibición de viajar al extranjero y siete meses en prisión, y presentó ‘Un simple accident’ en Cannes.

Representante de la ‘nueva ola iraní’, es uno de los cuatro cineastas -junto a Robert Altman, Michelangelo Antonioni y Henri-Georges Clouzot- que ha conseguido el premio principal de los tres festivales internacionales más importantes del mundo: Cannes, Venecia y Berlín. EFE

fzb/ajs