Pese al bajo riesgo del hantavirus, la OMS pide seguir vigilando a pasajeros y tripulación

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Ginebra, 19 may (EFE).- La Organización Mundial de Salud (OMS) confirmó este martes que el riesgo para la salud pública mundial por el brote de hantavirus es bajo, pero pidió no bajar la guardia y que los países a los que han retornado los pasajeros del crucero MV Hondius sigan con los procedimientos de vigilancia apropiados.

«Tal y como están las cosas, no hay indicios de que estemos ante el inicio de un brote más amplio, pero esto podría cambiar, así que instamos a todos los países afectados a que sigan vigilando atentamente a los pasajeros y a la tripulación», dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En una presentación ante la Asamblea Mundial de la Salud, en su segundo día de reuniones en Ginebra, Tedros reiteró su agradecimiento al Gobierno español por haber aceptado asumir -con la colaboración de la OMS y de la agencia sanitaria de la Unión Europea- la evacuación del crucero en Tenerife y la repatriación de sus ocupantes.

«España no solo cumplió con su deber legal bajo el Reglamento Sanitario Internacional (el instrumento legal que rige este tipo de situaciones), sino su deber moral hacia los pasajeros y la tripulación. Quiero agradecer en particular al primer ministro Pedro Sánchez por su liderazgo y su inspirador mensaje ante esta asamblea ayer», señaló.

Agregó que España gestionó esta situación «con compasión y generosidad».

Por otra parte, precisó que todas las personas que bajaron de la embarcación en Tenerife terminarán su periodo de monitoreo y cuarentena el 21 de junio, mientras que la tripulación (25 personas) que llegó este lunes a Roterdam lo concluirá el 29 de ese mes.

Al llegar a Países Bajos, el capitán del MV Hondius informó a la OMS de que todos los tripulantes eran asintomáticos. EFE

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