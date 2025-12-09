Pese al discurso de Trump, nada apunta a un renacer cristiano en EEUU, según un estudio

2 minutos

Washington, 9 dic (EFE).- Un estudio recién publicado por el Pew Research Center concluye que no existen evidencias claras de un renacer cristiano en Estados Unidos, especialmente entre los jóvenes, a pesar de la insistencia del presidente, Donald Trump, en que la religión está «regresando» al país.

Los resultados de la encuesta, publicada el lunes, muestran que solo un 30 % de los jóvenes nacidos entre 1995 y 2002 rezan a diario, en contraste con el 59 % de adultos estadounidenses que aseguran orar cada día.

El estudio destaca, en todo caso, una cierta estabilidad en el volumen de cristianos del país, tras un prolongado periodo de decadencia en los hábitos religiosos en las últimas décadas.

El 62 % de los adultos se identificaron como cristianos, apenas dos puntos porcentuales menos que el año pasado, mientras que el 28 % dijo no identificarse con ningún credo.

Trump, cuyo actual Gabinete cuenta con un perfil religioso más acentuado en comparación con su primer mandato, ha afirmado en numerosas ocasiones que la religión está tomando fuerza en EE.UU. y que los ciudadanos «cada vez rezan más».

En cuanto al catolicismo, un 12 % de los jóvenes han dejado de ser católicos, mientras que solo el 1 % se ha convertido al catolicismo desde otra vertiente religiosa.​ Un 26 % de los encuestados nacidos entre 1995 y 2002 afirmó asistir al menos una vez al mes a servicios religiosos.

Recientemente, el mandatario también aseguró que las «iglesias estaban regresando» a EE.UU. y hasta celebró ayer por primera vez, publicando un inusual comunicado, el día de la Inmaculada Concepción, una de las principales festividades marianas de la Iglesia católica.

Aproximadamente el 70 % de los adultos en EE.UU. se identifican con alguna religión, cristianismo u otra, en las encuestas desde 2020, sin un claro aumento ni descenso en los últimos cinco años, según Pew Research Center.

En términos de género, el antiguo «sesgo femenino», la tendencia de las mujeres estadounidenses a ser más religiosas que los hombres, ha desaparecido, pero no porque los hombres sean ahora más devotos, sino porque ambos géneros han bajado, con un descenso especialmente fuerte entre mujeres, concluyó el estudio.

La muestra cuenta con alrededor de 36.000 encuestados entre 2023 y 2024. EFE

