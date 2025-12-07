Pesidente de Panamá viaja a Oslo para entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado

2 minutos

Ciudad de Panamá, 7 dic (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, viajó este domingo a Oslo como invitado especial de María Corina Machado para la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora venezolana el próximo miércoles 10 de diciembre, informó este domingo el Gobierno panameño.

El gobernante, quien viajó a Oslo con la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, es uno de los cuatro jefes de Estado latinoamericanos invitados por Machado para acompañarla a recibir el galardón del Nobel de la Paz, junto a Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay) y Javier Milei (Argentina), según un comunicado oficial.

«Como panameño, como presidente y como demócrata, es una gran oportunidad estar allí, respaldar a esta mujer símbolo de la lucha tenaz contra una dictadura que tiene a ese pueblo de Venezuela oprimido, humillado y empobrecido. Será un gran honor compartir con otros mandatarios invitados a este importante acto», afirmó Mulino, de acuerdo con el comunicado.

Desde que Mulino asumió la presidencia de Panamá, el 1 de julio de 2024, manifestó su apoyo al movimiento de Machado por rescatar la democracia en Venezuela.

Su postura llevó a la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Panamá y Venezuela, el 29 de julio de 2024, después de que el régimen actual se negara a realizar una revisión completa de las actas de las últimas elecciones venezolanas, en medio de fuertes denuncias de fraude.

A la ceremonia en Oslo también está previsto que asista el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en España y quien se enfrentó a Nicolás Maduro en las elecciones de julio de 2024.

Machado, galardonada por «su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos y su lucha por una transición pacífica», agradeció públicamente a Mulino, Peña y Noboa por aceptar acompañarla.

El Comité Nobel noruego declaró recientemente que Machado ha dejado claro que viajará a Oslo para recibir el premio. EFE

fa/psh