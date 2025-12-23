Peso mexicano hila 4 alzas frente al dólar y reafirma su nivel por debajo de 18 unidades

Ciudad de México, 23 dic (EFE).- El peso mexicano mantiene su racha apreciativa frente al dólar estadounidense y sumó este martes cuatro avances consecutivos, ubicándose aún por debajo de la barrera de las 18 unidades.

De acuerdo con datos del Banco de México, el tipo de cambio avanzó un 0,37 % hasta los 17,92 pesos mexicanos por dólar estadounidense, niveles no vistos desde julio de 2024 e impulsados por el debilitamiento del billete verde.

Según los datos oficiales del banco central mexicano, el peso cotizó hasta un mínimo de 17,91 y un máximo de 17,94 unidades.

El peso mantiene una racha positiva frente al dólar desde el pasado 18 de diciembre, cuando se apreció un ligero 0,07 %, acumulando un avance del 0,55 %. En lo que va de diciembre, el peso mexicano suma una ganancia del 2,1 % frente al dólar y en todo el año acumula un alza del 14,2 %.

La directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriella Siller, comentó que “la apreciación del peso se debió al debilitamiento del dólar estadounidense de 0,33 %, de acuerdo con su índice ponderado, tocando un mínimo no visto desde el pasado 3 de octubre”.

Asimismo, la especialista explicó que este debilitamiento del dólar se debió a la publicación de datos económicos en Estados Unidos, como el avance trimestral de su producto interno bruto, la producción industrial de octubre y noviembre, que registró altibajos, y la confianza del consumidor, que se redujo por quinta ocasión seguida.

Siller también incluyó “el nerviosismo” asociado a cambios estructurales en la política monetaria de la Reserva Federal, luego de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, mencionó que la Fed debería reconsiderar cambiar el objetivo de inflación del 2%, mencionando que sería más inteligente tener un rango.

En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas hoy fueron: el real brasileño con 1,14 %, el dólar neozelandés con 0,83 %, el rublo ruso con 0,72 %, la corona noruega con 0,72 % y la corona sueca con 0,72 %, añadió la especialista.

En contraste, Siller expuso que las únicas divisas depreciadas este día fueron: el florín húngaro con 0,31 %, la lira turca con 0,16 %, el won surcoreano con 0,03 %, la rupia de Indonesia con 0,0 2% y la rupia india con 0,01 %.

Este martes, más temprano, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró en su habitual conferencia de prensa, que el peso “está bien”, al tiempo que enumeró distintos factores que han contribuido a la fortaleza de la divisa mexicana frente al dólar, como el crecimiento de la economía, la reducción de la inflación, aumentos salariales, reducción de la jornada laboral, entre otros.

La semana pasada Sheinbaum también aseguró que la fortaleza del peso frente al dólar «refleja la solidez de la economía mexicana y la confianza de los mercados».

“Está muy fuerte la economía de México, por más que algunos digan que no”, afirmó entonces la mandataria, al señalar que el desempeño del tipo de cambio responde a factores estructurales y no a decisiones coyunturales.

De acuerdo con la más reciente encuesta de expectativas del sector privado que levanta el banco central mexicano, los analistas privados esperan que la moneda mexicana cerrará 2025 en 18,5 unidades por dólar, mientras que, para 2026, los expertos calculan que la divisa se intercambiará en 19,23 unidades por dólar. EFE

