Peso se aprecia 0,85 % en semana y perfila cierre de año con mayor apreciación desde 1994

Ciudad de México, 26 dic (EFE).- El peso mexicano cerró la semana con una apreciación de 0,85 % o 15,3 centavos, cotizando alrededor de 17,89 pesos por dólar y con ello se perfila para cerrar el año con su mayor apreciación desde 1994 cuando inició el régimen cambiario de libre flotación.

La moneda mexicana cotizó alrededor de 17,89 pesos por dólar, cierre de este viernes, con el tipo de cambio tocando un máximo de 18,03 y un mínimo de 17,88 pesos por dólar, nuevo mínimo en el año y no visto desde el 19 de julio de 2024, explicó a EFE la directora de análisis económico y financiero de la firma Banco Base, Gabriela Siller.

«La apreciación semanal del peso ocurrió a la par de un retroceso del dólar estadounidense de 0,79 % de acuerdo con el índice ponderado, siendo su mayor caída semanal desde el 27 de junio», apuntó Siller.

Expuso que la debilidad del dólar está asociada a la expectativa de que la Reserva Federal seguirá con una política monetaria flexible en 2026, con inyecciones de liquidez y recortes en la tasa de interés y a que en la semana se publicaron algunos indicadores considerados negativos en Estados Unidos.

La experta apuntó que en el año, las divisas más apreciadas son: el rublo ruso con 31,97 %, la corona sueca con 17,34 %, el florín húngaro con 17,2 %, el peso colombiano con 15,93 %, la corona checa con 15,44 % y el peso mexicano con 14,12 %, en sexto lugar.

«La apreciación anual del peso mexicano es la mayor desde que el tipo de cambio cotiza en un régimen de libre flotación, que inició el 22 de diciembre de 1994», precisó Siller.

El peso mexicano opera bajo un régimen de libre flotación determinado por la oferta y la demanda en el mercado, sin una manipulación directa del Gobierno ni del Banco de México.

La firma banco Base indicó que otros años recientes con apreciaciones significativas del peso son 2023 (+12,96 %) debido a que el Banco de México mantuvo una postura monetaria restrictiva, lo que permitió que continuaran acumulándose las posturas especulativas a favor del peso mexicano.

Y 2022 (+5,01 %) debido a la acumulación de posiciones especulativas a favor del peso mexicano y la adopción de una postura monetaria restrictiva por parte del Banco de México, favoreciendo posturas de ‘carry trade’ a favor del peso mexicano. EFE

