PETA denuncia maltrato en granjas de KFC en Japón, donde el pollo frito reina en navidad

Tokio, 3 dic (EFE).- Con un Papá Noel y un gran pollo inflable en pleno centro de Tokio, la organización animalista PETA denunció este miércoles el maltrato en granjas avícolas que proveen a la cadena KFC en Japón, donde desde hace décadas es tradición consumir pollo frito en Navidad.

«Regala vida a los pollos. ¡Hazte vegano!», rezaba en inglés y japonés un cartel portado por el Papá Noel junto al ave inflable de tamaño humano, ataviada con un gorro navideño y un estampado de las características luces de esta temporada festiva del año. Algunos transeúntes y clientes observaban con curiosidad y desconcierto la escena.

El acto tuvo lugar en el arranque de las celebraciones navideñas en el país asiático, donde desde hace décadas es tradición consumir pollo frito en Navidad y los establecimientos de la firma de comida rápida son uno de los puntos estrella para los consumidores.

Activistas de PETA expusieron hace varios años las prácticas de maltrato en una granja proveedora de KFC en Japón en la que los empleados pateaban a las aves, les retorcían el cuello antes de despellejarlas vivas y abrirlas en canal, o las abandonaban a morir lentamente en contenedores de basura, según sus registros.

Con su acto de hoy, la organización animalista busca «denunciar la crueldad que se esconde tras la cadena de suministro de pollo de la compañía» y animar a los consumidores a elegir opciones veganas, que defienden como más sostenibles, indicó en un comunicado.

«Los pollos sienten dolor y miedo al igual que los humanos, y no quieren que les corten en pedazos para comer en Navidad ni en ninguna otra época del año», indicó el presidente de PETA, Jason Baker, en la convocatoria del acto.

KFC comenzó a promocionar el consumo de pollo frito en Navidad en Japón en la década de los años 70 entre la comunidad de expatriados ante las dificultades para encontrar pavo, y los japoneses abrazaron la práctica, convirtiéndola en una tradición nacional. EFE

