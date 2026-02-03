Peter Mandelson dejará su escaño en la Cámara de los Lores por su vinculación con Epstein

3 minutos

(Actualiza con declaraciones de Downing Street y la Comisión Europea)

Londres, 3 feb (EFE).- El exministro laborista británico Peter Mandelson -que también ejerció como embajador del Reino Unido en Washington- dejará su escaño en la Cámara de los Lores (alta) del Parlamento británico tras las recientes revelaciones sobre su vinculación con el pederasta convicto Jeffrey Epstein.

El barón Michael Forsyth de Drumlean, que ejerce de presidente de la Cámara alta (Lord Speaker), anunció este martes en sesión parlamentaria que la decisión de Mandelson se hará efectiva mañana 4 de febrero y que sería notificada de manera formal el mismo día.

«Dado el interés público y para conveniencia de la Cámara, he decidido informarles de que el secretario de los Parlamentos -el funcionario de mayor rango de los Lores- recibió hoy una notificación de Lord Mandelson sobre su intención de retirarse de la Cámara, efectivo desde el 4 de febrero», pronunció el ‘Lord Speaker’.

El anuncio llega después de que el primer ministro británico, Keir Starmer, dijese este martes en la reunión del Gobierno que había iniciado el proceso para retirar a Mandelson -exministro en los Ejecutivos laboristas de Tony Blair y Gordon Brown- el título de ‘lord’ y su correspondiente asiento vitalicio en la Cámara alta.

Starmer dijo haber encargado la redacción de una legislación que permitiera retirarle a Mandelson el título «lo antes posible» y pidió a los funcionarios que revisen «con urgencia» toda la información disponible sobre el vínculo entre Mandelson y Epstein cuando el británico ostentaba el cargo de ministro de Empresa entre 2008 y 2010.

No obstante, aunque el exministro laborista dimita de la cámara alta, mantendría todavía su título de ‘Lord’, pues, según indica la biblioteca de los Lores, un título nobiliario solo puede eliminarse mediante legislación parlamentaria.

Tras conocerse la noticia, un portavoz de Downing Street -oficina y residencia oficial de Starmer- justificó así su salida de la cámara: «Como dijo el primer ministro esta mañana, Peter Mandelson decepcionó a su país».

El escándalo en torno al vínculo entre Mandelson, destituido el año pasado como embajador británico en Washington, con el millonario Epstein, se ha profundizado tras salir a la luz que en su día envió documentos reservados del Gobierno al millonario estadounidense, fallecido en agosto de 2019 mientras cumplía condena en EE.UU.

La Policía Metropolitana de Londres (Met, en inglés) confirmó ayer que está investigando una serie de informes de supuesta «mala conducta en un cargo público» después de que el exembajador británico en EE.UU. fuese acusado de filtrar información sensible a Epstein.

Por su parte, la Comisión Europea también dijo este martes que iba a analizar si Mandelson, que también fue comisario europeo de Comercio, infringió la legislación europea por sus contactos con Epstein.

El domingo, Mandelson renunció a su afiliación al Partido Laborista para evitar causarle «más vergüenza» por las informaciones que salieron a la luz en la última remesa de documentos publicada por el Departamento de Justicia de EE.UU. sobre el caso.

Según los correos desvelados en EE.UU., Epstein habría pagado a Mandelson 75.000 dólares en tres transacciones entre 2003 y 2004. EFE

rb/fjo-lss

(vídeo)