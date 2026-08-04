Petróleo de Texas baja un 3,37 % impulsado por posible pacto para abrir estrecho de Ormuz

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Nueva York, 4 ago (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este martes con una caída de un 3,37 %, hasta los 77,63 dólares el barril, después de que Estados Unidos anunciara que ve un posible un acuerdo hoy o mañana para abrir el estrecho de Ormuz.

A las 09.00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de septiembre, los de referencia en Estados Unidos, restaban 2,71 dólares respecto al cierre anterior.

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, adelantó este martes que Washington y Teherán podrían llegar a un pacto inminente, entre hoy y el miércoles, para reabrir el tránsito de embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz.

En declaraciones a CNBC, Bessent explicó que las conversaciones en curso buscan garantizar la libre circulación de barcos por esta ruta marítima estratégica.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que canceló un importante ataque militar contra Irán durante el fin de semana, con el objetivo de priorizar las negociaciones para la reapertura del estrecho.

«Irán y otros países de Oriente Medio nos han pedido que suspendamos cualquier ataque, ya que se han acordado los términos de un acuerdo», afirmó el mandatario en una publicación de Truth Social este fin de semana.

Añadió que el acuerdo propuesto incluiría la «apertura inmediata, completa y total del estrecho de Ormuz y el fin de la amenaza nuclear iraní». EFE

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