Petróleo de Texas cierra en 70,4 dólares, pero sube más tras revocar EEUU licencia a Irán

Compartir

2 minutos

Nueva York, 7 jul (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró este martes con una subida del 2,8 %, hasta 70,44 dólares el barril, pero se disparó en las operaciones posteriores tras revocar Estados Unidos la licencia de venta de crudo a Irán, según medios locales.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto, los de referencia en EE.UU., sumaron 1,26 dólares respecto al cierre anterior.

No obstante, minutos después de terminar la sesión, en el mercado continuo, llegó a subir un 5,3 % y alcanzó 72,20 dólares el barril momentáneamente.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. revocó la licencia temporal que autorizaba la producción, el suministro y la venta de petróleo iraníes, derivada de la firma del memorando de entendimiento entre ambos países, ante la escalada en el estrecho de Ormuz, recogen Axios y CNBC.

El Ministerio de Exteriores catarí denunció el ataque a un buque comercial cerca de Ormuz hoy en X y consideró a Irán «plenamente responsable, desde el punto de vista jurídico, de este ataque y de los daños y consecuencias que de él se deriven».

La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, por sus siglas en inglés) informó horas antes de otro ataque contra un buque cisterna en el Golfo de Omán, en un punto cercano al estrecho de Ormuz.

Analistas de Ritterbusch & Associates señalaron que la reacción del mercado a estas noticias ha sido limitada, pero subrayaron «una gran diferencia entre EE.UU. e Irán respecto a quién controla el estrecho», recoge The Wall Street Journal.

En las últimas semanas, las tensiones han vuelto a escalar entre Irán y EE.UU., con ataques iraníes contra varios buques y bombardeos estadounidenses contra objetivos militares en la costa sur del país persa en un pulso por el control de Ormuz.

Irán había advertido este martes que las negociaciones para un acuerdo definitivo con EE.UU. no comenzarán mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, continúe amenazando a la República Islámica.

El posicionamiento de Teherán se produce después de que el republicano afirmara que en caso de no lograr un pacto con el país persa «terminará el trabajo» atacando infraestructuras y plantas energéticas iraníes.

Los dos países han mantenido dos rondas de negociaciones de alto nivel tras firmar el mes pasado el memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, pero el avance hacia esa meta parece estar estancado. EFE

nqs-int/jco/gpv