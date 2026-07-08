Petróleo de Texas se dispara un 4,78 % tras anunciar Trump fin del alto el fuego con Irán

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Nueva York, 8 jul (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía este miércoles un 4,78 %, hasta 73,81 dólares el barril, después de que después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara terminado el alto el fuego con Irán.

A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto, los de referencia en EE.UU., sumaban 3,37 dólares respecto al cierre anterior. EFE

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