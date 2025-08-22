Petro, Lula y Arce abren en Bogotá la Cumbre Amazónica con llamamiento a proteger la selva

Bogotá, 22 ago (EFE).- La V Cumbre de Países Amazónicos ha comenzado este viernes en Bogotá con la participación de los presidentes de Colombia, Gustavo Petro; Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y Bolivia, Luis Arce, y con un llamamiento a proteger la selva que comparten ocho países.

La cumbre de presidentes se lleva a cabo en la Plaza de Armas del Palacio de Nariño, sede del Ejecutivo colombiano, donde los mandatarios y ministros de las demás naciones que integran la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) se han reunido con líderes indígenas y representantes de la sociedad civil.

La OTCA, creada en 1978, está formada por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela.

El encuentro ha arrancado con un minuto de silencio por las 20 víctimas mortales de los atentados del jueves al ser atacados un helicóptero de la Policía en la localidad de Amalfi (noroeste) y las inmediaciones de una base aérea en Cali (suroeste).

Después, la líder indígena Paulina Romero, del pueblo cubeo, ha tomado la palabra en su lengua nativa y ha entonado un canto tradicional que ha sido recibido en silencio por los presidentes y delegaciones.

Su intervención, cargada de simbolismo, ha recordado el papel de los pueblos originarios como guardianes de la selva amazónica. El pueblo cubeo habita en el departamento del Vaupés, en la frontera con Venezuela y Brasil.

El coordinador de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac), Oswaldo Muca, ha insistido durante la instalación de la cumbre en la importancia de proteger la Amazonía: «Necesitamos salvar la vida para darles un futuro mejor para nuestros hijos y nietos», ha manifestado antes de entregar unos regalos a los líderes regionales.

El encuentro de presidentes tiene como propósito consensuar una declaración conjunta sobre la protección de la Amazonía que será presentada en la COP30, que se celebrará del 10 al 21 de noviembre en Belém do Pará (Brasil).

Según el Gobierno colombiano, el objetivo es «pasar de las palabras a la acción» con medidas que aborden de manera integral la deforestación, el cambio climático, la minería ilegal, la seguridad regional y las necesidades de las poblaciones de frontera.

Además de Petro, Lula y Arce, participan en la cita las vicepresidentas de Venezuela, Gabriela Jiménez, y de Ecuador, María José Pinto, así como los cancilleres de Perú, Elmer Schialer; Surinam, Melvin Bouva; Bolivia, Celinda Sosa; Venezuela, Yván Gil, entre otros.

También está presente el secretario general de la OTCA, el colombiano Martín von Hildebrand. EFE

