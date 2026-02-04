Petro, sobre Venezuela: «Ningún país debe invadir a otro»

1 minuto

Washington, 4 feb (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo este miércoles que «ningún país debe invadir a otro», al ser preguntado sobre si mantiene su posición sobre Venezuela tras la reunión con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

«Yo creo que en Latinoamérica ningún país debe invadir a otro, nunca», señaló a EFE Petro al ser preguntado, tras su intervención ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), si su país sigue condenando el ataque de Estados Unidos en Venezuela del pasado 2 de enero que resultó en la captura de Nicolás Maduro. EFE

(video)