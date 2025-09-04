Petro aboga por promocionar la diplomacia parlamentaria para ahondar los lazos con Japón

Tokio, 4 sep (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, mantuvo este jueves un encuentro con la Liga Parlamentaria de Amistad Colombia-Japón en Tokio, durante la que abogó por fomentar la diplomacia parlamentara como herramienta de apoyo para ahondar y diversificar la relación estratégica con el país asiático.

En el encuentro, celebrado en las oficinas de la Cámara de Representantes en la capital, Petro estuvo acompañado de la canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy; el presidente de la liga parlamentaria, Yamaguchi Shunichi, y el diputado y exministro de Economía japonés, Yasutoshi Nishimura, entre otros.

La reunión promovió un «diálogo constructivo» entre los altos funcionarios para explotar vías para «ampliar los espacios de cooperación bilateral y fomentar la diplomacia parlamentaria como mecanismo de apoyo a la agenda conjunta», según un comunicado sobre el evento publicado por la Cancillería colombiana.

En el transcurso del encuentro, según Bogotá, ambas partes coincidieron en seguir trabajando en áreas clave para la relación bilateral como la diversificación de mercados, la promoción de productos sostenibles, el fortalecimiento de la relaciones económicas, el comercio y las inversiones.

La canciller Villavicencio destacó el papel de la liga parlamentaria como puente entre los legisladores de ambos países y como herramienta para fomentar el diálogo y entendimiento mutuo.

La jefa de la diplomacia colombiana hizo además hincapié en la importancia de mantener un diálogo político fluido que contribuya a fortalecer la cooperación bilateral en las más altas esferas.

«Japón es el socio más antiguo de Colombia en el Asia Pacífico y uno de los más importantes en el alcance de objetivos comunes frente a la búsqueda de la paz, el desarrollo sostenible, la transición energética y la cooperación para el desarrollo» destacó Bogotá.

Colombia considera que existen varias «palancas» que podrían contribuir a profundizar las relaciones comerciales con Japón, entre ellas la diversificación de mercados, el papel de Tokio en la internacionalización de las empresas colombianas, el impulso al turismo y la digitalización.

El encuentro entre Petro y su delegación con los legisladores japoneses tuvo lugar horas antes del previsto encuentro entre el presidente colombiano y el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, en la sede del Gobierno central japonés, el Kantei.

Colombia y Japón establecieron relaciones diplomáticas el 25 de mayo de 1908 con la firma de un Tratado de Amistad, Comercio y Navegación y mantienen un fluido intercambio comercial que incluye un acuerdo para la liberalización, la promoción y la protección de inversiones en vigencia desde 2015.

Según la Cancillería colombiana, Japón es, después de China, el segundo destino asiático de sus exportaciones, excluyendo la minería y la energía. En 2024 alcanzaron los 293 millones de dólares, un crecimiento del 3 % interanual, gracias sobre todo al café.

Japón es el segundo mayor inversor asiático en Colombia, nuevamente tras China. EFE

