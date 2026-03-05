Petro actúa en película sobre héroe de la Independencia protagonizada por Cuba Gooding Jr.

Bogotá, 5 mar (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, apareció en el rodaje de la película sobre la vida del almirante José Prudencio Padilla, un prócer de la Independencia, protagonizada por el actor estadounidense Cuba Gooding Jr., ganador del Óscar en 1997 por la película Jerry Maguire.

La emisora Caracol Radio difundió este jueves una fotografía tomada en el rodaje en la que se ve al mandatario junto al actor estadounidense y al colombiano Luis Velasco, conocido por la serie televisiva ‘La Reina del Flow’, todos vestidos con trajes de época, en lo que sería una breve aparición del jefe de Estado dentro de la producción inglesa.

Según ese medio, el presidente participó en una escena caracterizado como un general de la época de la Independencia en una secuencia junto al protagonista, aunque no se precisó oficialmente a qué personaje histórico interpretaría.

El largometraje narra la vida del almirante Padilla, considerado uno de los héroes navales de la independencia de Colombia, vencedor de la batalla del lago de Maracaibo (1823) y cuya figura histórica Petro suele exaltar en sus discursos.

La película es producida por el sistema de medios públicos RTVC y se graba en distintas regiones del país, entre ellas los departamentos de Cundinamarca, Bolívar y Boyacá.

La inversión pública en el proyecto ha generado críticas de sectores de la oposición, que cuestionan la destinación de recursos estatales a la producción cinematográfica justo cuando el país sufre una escasez de recursos por un alto nivel de endeudamiento.

La película, financiada también por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cuenta con un presupuesto de 15.891 millones de pesos (unos cuatro millones de dólares), según información oficial del Gobierno.

El contrato estableció que el sistema público RTVC aporta cerca del 51 % del presupuesto, mientras que la empresa coproductora, Valencia Producciones FX, asume el resto mediante aportes económicos y en especie. EFE

