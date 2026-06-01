Petro acusa a campaña de De la Espriella de comprar votos en elecciones presidenciales

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Bogotá, 1 jun (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, acusó este lunes a la campaña del ultraderechista Abelardo de la Espriella de haber comprado votos para la primera vuelta de las elecciones presidenciales del pasado domingo en las que el aspirante del movimiento Defensores de la Patria fue el más votado.

«Sé de la cantidad de votos que compraron a manos llenas, (a) 150.000 y 200.000 pesos (entre 42 y 56 dólares) el voto. Sé que buscan la desbandada y alistan los cuchillos y los colmillos», expresó Petro en un largo mensaje en X, sin dar detalles sobre las acusaciones.

En las elecciones de ayer, De la Espriella, llamado el Tigre por sus seguidores, fue el más votado, con 10,3 millones de papeletas, y disputará la Presidencia en segunda vuelta el 21 de junio con el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, que obtuvo 9,6 millones de votos.

En su escrito, Petro aseguró que, a pesar «de las debilidades de la campaña progresista» del senador Cepeda, van «a ganar y derrotar al fascismo».

«Se necesitan tres millones de votos más (…) A toda la juventud de Colombia les digo que junto al progresismo será la juventud y la gente de los campos y el liderazgo popular los que serán enfrentados con violencia, las mafias armadas ya han hecho eso recientemente», señaló el presidente.

El mandatario se refirió también a las acusaciones vertidas anoche por De la Espriella, quien dijo que Petro y Cepeda «tienen que dar la cara al pueblo, porque están ejecutando un plan para robarse las elecciones», sin aportar tampoco pruebas de esa acusación.

Al respecto, el presidente le respondió hoy a De la Espriella que nunca se ha «robado un solo peso del erario ni cometido ningún delito». EFE

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