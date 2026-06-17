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Petro advierte que puede tomar «decisiones» contra Bernie Moreno por detención activista

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Bogotá, 17 jun (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, advirtió este miércoles que puede tomar decisiones contra el senador estadounidense Bernie Moreno, que es observador en las elecciones presidenciales del próximo domingo, por celebrar la detención del activista de izquierdas Franklin Humberto Coral, conocido como Beto Coral.

«Señor Bernie Moreno es veedor internacional y si se expresa contra los colombianos en el exterior, tomaré mis decisiones», manifestó Petro en su cuenta de X, en la que le exigió al senador, nacido en Colombia, que respete a Coral.

Moreno justificó hoy en X la detención de Coral, que se llevó a cabo el martes en el estado de Arizona y dijo: «No puedes venir a Estados Unidos, pedir asilo y luego actuar como agente extranjero de ese mismo gobierno, socavando al mismo tiempo nuestra política exterior». EFE

joc/pc/cpy

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