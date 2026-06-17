Petro advierte que puede tomar «decisiones» contra Bernie Moreno por detención activista

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Bogotá, 17 jun (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, advirtió este miércoles que puede tomar decisiones contra el senador estadounidense Bernie Moreno, que es veedor en las elecciones presidenciales del próximo domingo, por celebrar la detención del activista de izquierdas Franklin Humberto Coral, conocido como Beto Coral.

«Señor Bernie Moreno es veedor internacional y si se expresa contra los colombianos en el exterior, tomaré mis decisiones», manifestó Petro en su cuenta de X, en la que le exigió al senador, nacido en Colombia, que respete a Coral.

Moreno justificó hoy en X la detención de Coral, que se llevó a cabo el martes en el estado de Arizona y dijo: «No puedes venir a Estados Unidos, pedir asilo y luego actuar como agente extranjero de ese mismo gobierno, socavando al mismo tiempo nuestra política exterior. ¡Que te vaya bien en Colombia, Beto!».

Petro señaló que Coral, que hace años solicitó asilo en Estados Unidos, «es hijo de un oficial de policía que dio su vida para capturar a Pablo Escobar y detener el flujo de cocaína».

«Los EEUU le concedió el asilo a Beto Coral para que no lo mataran los narcotraficantes. Ahora, si se indulta narcotraficantes y se expulsa a los que lucharon contra el narcotráfico, allá ustedes», manifestó.

Según el periodista Daniel Coronell, Coral lo llamó ayer para decirle que había sido arrestado en Arizona, por agentes del Departamento de Seguridad Nacional, «aparentemente con la intención de deportarlo», cuando estaba con su hijo menor de edad.

Coral ha expresado en sus redes sociales críticas al presidente estadounidense, Donald Trump, y al candidato presidencial ultraderechista Abelardo De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria.

«Les sugiero que dejen de pensar que es primero subir a la presidencia a un ciudadano de los EEUU y no mirar sus antecedentes de alianza con el narcotráfico», agregó Petro en aparente referencia al ultraderechista que tiene también ciudadanía estadounidense e italiana.

Petro, que ordenó a la Cancillería que intervenga ante el Gobierno de Estados Unidos para conseguir la liberación de Coral, agregó que su detención «no es de gente que piense en democracia».

«El señor Beto Coral no es espía, nosotros no espiamos países extranjeros, el señor Beto Coral es un periodista que no piensa como usted, Bernie Moreno, lo censuran y le quitan el derecho al asilo, ojo con separarlo de su hijo», expresó el mandatario.

El senador Bernie Moreno, republicano de Ohio, hizo parte de una misión de veeduría en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas el pasado 31 de mayo, y tiene previsto regresar para la segunda el próximo domingo, en la que De la Espriella compite con el izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, el mismo partido de Petro. EFE

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