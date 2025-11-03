Petro afirma que «fuerzas ajenas a la paz de América» quieren que Cumbre CELAC-UE fracase

Bogotá, 3 nov (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este lunes que «fuerzas ajenas a la paz de América» quieren que fracase la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE) que se celebrará en la ciudad caribeña de Santa Marta el 9 y 10 de noviembre.

«Fuerzas ajenas a la paz de América han querido que la cumbre Celac/Europa fracase. Y claro que en la nueva geopolítica fósil y antidemocrática se busca que los pueblos que desean la libertad y la democracia no se junten», expresó el mandatario en la red social X.

El Gobierno colombiano espera la asistencia de al menos una docena de mandatarios a la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE) que se celebrará en Santa Marta los días 9 y 10 de noviembre.

De momento han confirmado su participación en la Cumbre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

La Cancillería colombiana también ha dicho que a «nivel de diálogo, de llamadas, tenemos confirmado al presidente de Uruguay (Yamandú Orsi), seguramente al presidente (Luiz Inácio) Lula (da Silva, de Brasil), y estamos hablando con México (Claudia Sheinbaum) y Guatemala (Bernardo Arévalo) también».

También participarán los primeros ministros de Portugal, Luis Montenegro; de Dinamarca, Mette Frederiksen; de Eslovaquia, Robert Fico; de Finlandia, Petteri Orpo; de Croacia, Andrej Plenkovic; de Jamaica, Andrew Holness, y de Barbados, Mia Mottley.

A la Cumbre en Santa Marta, los días 9 y 10 de noviembre, han sido invitados los jefes de Estado o de Gobierno de los 33 países de la Celac y los 27 de la UE. EFE

