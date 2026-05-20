Petro afirma que Bolivia está pasando a «extremismos» con expulsión de su embajadora

1 minuto

Bogotá, 20 may (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este miércoles que Bolivia está pasando a «extremismos» luego de que el Gobierno de ese país ordenara la expulsión de la embajadora de Bogotá en La Paz, Elizabeth García, a la que acusa de supuesta «injerencia» en asuntos internos.

«Si por proponer un diálogo y una intermediación sacarán a la embajadora, es porque se está pasando a extremismos que pueden llevar a una situación muy difícil al pueblo boliviano, espero que eso no pase», dijo Petro en una entrevista con Caracol Radio. EFE

nav/joc/rcf