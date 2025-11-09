Petro afirma que hay una «contradicción» entre el proyecto democrático y el mundo actual

2 minutos

Santa Marta (Colombia), 9 nov (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo este domingo, al abrir la IV Cumbre CELAC-UE en la ciudad caribeña de Santa Marta, que «hay una contradicción» entre el proyecto democrático que iluminó al mundo en épocas pasadas y el actual escenario internacional.

«Hay una contradicción política entre el proyecto democrático que se levantó en Europa, que se levantó en América del Norte, que se levantó en América Latina» y el contexto actual, manifestó.

Petro tomó la palabra en la apertura de la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE) en la que participan, entre otros, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva.

«Hay que hacer una evaluación, el mundo ha cambiado, siempre cambiará, la existencia es un fluir y en ese fluir hoy tenemos que hacer análisis concretos de la situación en las que estamos», manifestó.

Según el jefe de Estado anfitrión y presidente de la CELAC, el mundo está «en un contexto difícil», en el que «cada Gobierno tiene posiciones (…) y la mayoría de los gobiernos sabemos y hemos actuado en función de cómo reducir la barbarie que quisiera inundar al mundo».

Petro fue un duro crítico de las operaciones de Estados Unidos en el Caribe y en el Pacífico contra lanchas que supuestamente transportaban drogas, que causaron al menos 70 muertos.

A su llegada al Centro de Convenciones Pozos Colorados de Santa Marta, donde se lleva a cabo la cumbre, Petro dijo que «ante la situación que va atravesando el mundo en este momento, los problemas de barbarie», tiene la expectativa de que «tanto Europa, como América Latina y el Caribe constituyan una especie de faro democrático de la humanidad».

La IV Cumbre CELAC-UE, que inicialmente debía celebrarse estos domingo y lunes, concluirá hoy con la aprobación de la ‘Declaración de Santa Marta’, según fuentes oficiales. EFE

joc/csr/pddp

(foto)(video)