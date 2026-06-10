Petro alude en la ONU al final de su mandato presidencial: «Saldré, no sé a dónde y a qué»

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Naciones Unidas, 10 jun (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aludió este miércoles ante el Consejo de Seguridad de la ONU al final de su mandato y aseguró que dejará el poder, aunque no sabe a «dónde» irá.

«Se ha dicho que voy a permanecer en el gobierno por fuera de la Constitución de Colombia. No es así, el día final de mi mandato saldré, no sé a dónde y a qué», declaró Petro ante el Consejo de Seguridad.

Petro presidió una sesión del órgano de paz de la ONU sobre la búsqueda de soluciones para lograr la paz en Oriente Medio convocada por Colombia, que este mes de junio ostenta la presidencia rotatoria del órgano. EFE

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