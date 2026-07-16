Petro anuncia el regreso a Colombia del activista Beto Coral tras su detención en EE.UU.

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Bogotá, 16 jul (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este jueves que el activista Franklin Humberto Coral, conocido como Beto Coral, regresará al país tras haber permanecido detenido durante un mes por las autoridades migratorias de Estados Unidos.

«Hoy se recibe a Beto Coral en Colombia», escribió el mandatario en su cuenta de X, donde aseguró que el activista estuvo «injustamente encarcelado en los EE.UU. por persecución directa de Abelardo de la Espriella», el presidente electo de Colombia que tomará posesión del cargo el próximo 7 de agosto.

Petro añadió que Coral «viene sin cadenas» y expresó su deseo de que el próximo Gobierno «no permita que vengan colombianos dignos encadenados».

El activista llegará a Colombia en un vuelo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) junto con otros 92 connacionales deportados por las autoridades estadounidenses desde el Aeropuerto de AlexandrIa, en el estado de Luisiana, y aterrizará en Colombia por la noche, según medios locales.

Coral fue detenido el pasado 16 de junio por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, en inglés), caso que Petro denunció reiteradamente como una persecución política porque, según dijo, el objetivo de la captura del activista era obligarlo a declarar que era agente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de Colombia.

El activista sostiene que ingresó legalmente a Estados Unidos en 2015 y que desde 2016 tiene una solicitud de asilo pendiente y niega haber cometido delitos o haber actuado como agente del Gobierno colombiano.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos asegura que Coral permaneció en el país después del vencimiento de su visado y lo considera un «extranjero ilegal». EFE

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