Petro anuncia que Colombia y Venezuela pedirán su adhesión plena al Mercosur

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Bogotá, 14 mar (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este sábado que su país y Venezuela pedirán su adhesión al Mercosur como miembros plenos, un día después de la reunión que sostuvieron en Caracas ministros de los dos países, que calificó de «supremamente exitosa».

«Pediremos que se levante la moratoria para que entre Venezuela al Mercosur como miembro pleno y nosotros como Colombia haremos solicitud de entrada como miembro pleno al Mercosur», manifestó Petro en un mensaje en su cuenta de X. EFE

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