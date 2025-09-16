Petro anuncia que Estados Unidos descertificará a Colombia en la lucha contra las drogas
Bogotá, 15 sep (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este lunes que el Gobierno de Estados Unidos descertificará a su país en la lucha antidrogas, una decisión que llega en medio de tensiones diplomáticas bilaterales y del despliegue militar de Washington en el Caribe con el fin de frenar el narcotráfico.
«Una realidad que voy a anunciar hoy es que los Estados Unidos nos descertifica después de decenas de muertos, de policías, sobre todo, de soldados, de gente del común tratando de impedir que les llegue la cocaína», afirmó el mandatario durante un consejo de ministros televisado. EFE
