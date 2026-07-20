Petro anuncia que presentará pruebas del supuesto fraude en las elecciones presidenciales

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Bogotá, 20 jul (EFE).- El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que esta noche hará pública la demanda que presentó ante la justicia por el presunto fraude que, según él, se produjo en las elecciones presidenciales del pasado 21 de junio y aseguró que cuenta con pruebas aportadas por «70.000 testigos digitales».

«Esta noche se publica la demanda que ya se entregó a la justicia colombiana (…) con todas las pruebas e indicios que 70.000 testigos digitales, personas que se juntaron voluntariamente, expertas sobre todo jóvenes en el tema de los algoritmos y la programación de computadores, descubrieron del fraude en Colombia», manifestó el mandatario saliente en su último discurso público en el populoso sector de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

Petro insistió en desconocer el resultado oficial de los comicios al afirmar que «el pueblo de Colombia eligió como presidente a Iván Cepeda» y aseguró que la acción judicial será difundida por sus redes sociales junto con las pruebas y una serie de videos para explicar, según dijo, «cómo fue que se hizo el fraude electoral».

El mandatario aseguró además que el presunto fraude fue cometido por la Registraduría Nacional, entidad que organiza las elecciones, y señaló a que los hermanos Felipe, Camilo y Fernando Bautista, propietarios de la empresa Thomas Greg & Sons, con los que se ha enfrentado su Gobierno por el contrato de fabricación de pasaportes, «deben ir a la cárcel».

El candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella fue declarado vencedor de la segunda vuelta presidencial por un margen de 251.854 votos sobre el aspirante oficialista, el izquierdista Iván Cepeda, según el escrutinio definitivo del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Los resultados fueron avalados por las autoridades electorales y por las misiones internacionales de observación, que no reportaron irregularidades sistemáticas que comprometieran el resultado de la elección.

Sin embargo, Petro insiste en la tesis del fraude y asegura que De la Espriella es mandatario electo gracias al apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump y de su secretario de Estado, Marco Rubio.

«Gracias a él, Abelardo es presidente de Colombia, y como ahora conozco algo al presidente Donald Trump personalmente, me temo que le dijo a Marco Rubio: ‘Encárguese de Colombia’, y Marco Rubio se encargó, amigo personal de Abelardo», expresó.

Según Petro, el Gobierno de De la Espriella, que lo sucederá a partir del 7 de agosto, «se ubica en Miami y Washington», lo que consideró una pérdida de soberanía.

«Colombia pierde soberanía nacional a partir del 7 de agosto, vuelve al Virreinato como hacía hace 116 años», dijo al recordar que este 20 de julio Colombia conmemora su Independencia de España, que tuvo lugar en 1810. EFE

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(foto)(vídeo)