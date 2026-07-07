Petro asegura que dejará el poder el 6 de agosto pese a no reconocer a De la Espriella

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Bogotá, 7 jul (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este martes que entregará el poder el próximo 6 de agosto a la medianoche, pese a que no reconoce como su sucesor a Abelardo de la Espriella, ganador de las elecciones del pasado 21 de junio en las que derrotó al izquierdista Iván Cepeda.

«El proceso de entrega del Gobierno continúa (…) el Gobierno termina el seis de agosto a las 12 de la noche, porque ese fue el mandato del pueblo», escribió Petro en la red social X, donde añadió que no se aferrará al poder porque es «un demócrata» que respeta la Constitución.

Petro insistió, sin embargo, en que su partido, el Pacto Histórico, presentará una demanda de nulidad de las elecciones y reiteró sus críticas al presidente electo, que debe asumir el 7 de agosto, y a su equipo de transición, luego de que este martes las partes decidieran suspender los contactos para el traspaso del poder. EFE

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