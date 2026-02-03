Petro asegura que invitó a Trump a visitar Cartagena

1 minuto

Washington, 03 feb (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este martes que invitó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, a visitar Cartagena de Indias, durante su reunión bilateral en la Casa Blanca.

«No me habló de sus negocios, ni yo de los míos que no tengo, pero si lo invité a Cartagena que es un lugar bello y hermoso», indicó Petro a la prensa sobre su ofrecimiento a Trump durante su visita a Washington. EFE

dte/gpv

(foto)