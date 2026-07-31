Petro aterriza en La Habana para reunirse con Díaz-Canel en su último viaje oficial

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La Habana, 31 jul (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó este viernes por la tarde a La Habana en su último viaje oficial para reunirse con su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel.

El presidente aterrizó pasadas las 19.00 de la tarde (23.00 GMT) en el aeropuerto internacional de La Habana, con un retraso de hora y media sobre el horario previsto, y fue recibido en la pista por la viceministra de Relaciones Exteriores cubana Josefina Vidal.

Petro explicó recientemente en redes sociales que elegía la isla como último destino porque «la Cuba agredida» era «vital para la soberanía nacional y la lucha por la vida en el Caribe».

La Cancillería insular, por su parte, destacó en un comunicado previo que «Cuba y Colombia mantienen estrechos lazos de amistad, basados en el respeto mutuo y la cooperación en diversos ámbitos, en el interés de fortalecer las relaciones bilaterales en beneficio de ambos países y pueblos».

Petro tiene previsto desplazarse hasta la Plaza de la Revolución de la capital para la protocolaria ofrenda floral en el memorial al prócer de la patria cubana, José Martí, antes de la cita con Díaz-Canel, la principal parada de su visita.

«La visita oficial constituirá una oportunidad para reafirmar el compromiso común con la integración latinoamericana y caribeña, la paz, el multilateralismo y el desarrollo sostenible», agregó la Cancillería cubana.

No está previsto que los presidentes hagan declaraciones al término de su encuentro ni que haya otros actos públicos de Petro en la isla, más allá de su salida de regreso a Colombia, prevista para la mañana del sábado.

La Habana y Bogotá han estrechado lazos políticos durante el mandato del primer presidente colombiano de izquierdas.

Cuba apoyó a Petro en la reactivación de los diálogos de paz con la guerrilla del ELN, manteniendo su rol como sede y garante de los contactos. El colombiano, por su parte, abogó públicamente por la eliminación de las sanciones contra la isla y recientemente envió ayuda humanitaria al país caribeño. EFE

jpm/seo

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