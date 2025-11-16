Petro celebra la liberación de un francés preso en Venezuela y pide la de los colombianos

Bogotá, 16 nov (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, celebró este domingo la liberación del ciudadano francés con raíces chilenas Camilo Castro, quien llevaba encarcelado en Venezuela desde finales de junio, y pidió que también se libere a los colombianos detenidos.

«Camilo Castro estaba en una cárcel de Venezuela y se logró, con mediación del gobierno francés, su liberación. Esperamos la liberación del resto de colombianos», escribió Petro en X.

Según datos compartidos hoy con EFE por la organización no gubernamental venezolana Foro Penal, en Venezuela hay 43 presos políticos extranjeros, entre ellos diez colombianos.

En su publicación, Petro agregó: «Igual que me parece procedente la coordinación de acciones antinarcotraficantes entre los dos países, Colombia y Venezuela, me parece esencial la liberación de todos los presos políticos en Venezuela y en el continente».

Camilo Castro es un profesor de yoga de 41 años, francés por parte de madre y chileno por la de padre (quien se tuvo que exiliar en Francia huyendo del régimen de Augusto Pinochet), que estaba instalándose en Colombia.

El pasado 26 de junio, desapareció cuando fue a la frontera venezolana con la intención declarada de tramitar su visado, en el paso fronterizo de Paraguachon.

Según Amnistía Internacional, que ha seguido su caso, sus allegados dejaron de tener noticias en ese viaje de ida y vuelta por motivos administrativos, y solo supieron de él de nuevo cuando la policía colombiana indicó que estaba detenido en Venezuela.

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, aseguró hoy que «no ha habido ninguna contrapartida» por la liberación de Castro y rechazó las alegaciones que han circulado de que se le acusaba de terrorismo. EFE

